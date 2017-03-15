Адвокаты Фийона намерены оспорить предъявленные политику обвинения
15 марта 2017, 06:24
По словам Антонена Леви, в ходе рассмотрения дела были допущены серьезные нарушения.
Защита кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона считает, что обвинения в его отношении выдвинуты с многочисленными нарушениями, и намерена их оспорить. Об этом сообщил во вторник адвокат кандидата Антонен Леви, передает ТАСС.
"На протяжении всей процедуры мы были свидетелями многочисленных утечек в прессу, - пояснил юрист в эфире телеканала BFM-TV. - В этой связи мы намерены оспорить факт предъявления обвинений, поскольку в ходе рассмотрения дела были серьезные нарушения. Были нарушены самые элементарные вещи, как тайна следствия".
По словам Леви, формально защита Фийона располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения. "Это срок, который предусмотрен законом", - отметил он. Однако юрист отказался отвечать на вопрос, будет ли это сделано до первого тура президентских выборов. "Это будет сделано в наиболее подходящий для этого момент", - сказал Леви.
Наблюдатели сходятся во мнении, что предъявленные Фийону обвинения не смогут помешать ему участвовать в выборах. Сам политик еще на минувшей неделе дал понять, что готов к такому повороту в его деле. Как сообщили корр. ТАСС в предвыборном штабе Фийона, он даже не стал менять свой график митингов и поездок. Ранее Фийон прямо заявил, что "отныне будет руководствоваться только вердиктом избирателей".
"Решение юстиции было ожидаемым, а презумпцию невиновности еще никто не отменял", - отмечают в окружении кандидата. Примечательно, что даже оппоненты Фийона устали от "нескончаемого фельетона в СМИ". Так, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила: "Обвинения предъявлены, но это уже ничего не меняет. Надеюсь, что теперь можно будет сосредоточиться на настоящих проблемах французов - безопасности, мигрантах и безработице".
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. В пятерку лидеров предвыборного марафона наряду с Фийоном, возглавлявшим в 2007-2012 годах правоцентристское правительство, входят председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон, победитель "праймериз" правящей Социалистической партии Бенуа Амон и лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
Фото: EADaily
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