Адвокаты Фийона намерены оспорить предъявленные политику обвинения

"На протяжении всей процедуры мы были свидетелями многочисленных утечек в прессу, - пояснил юрист в эфире телеканала BFM-TV. - В этой связи мы намерены оспорить факт предъявления обвинений, поскольку в ходе рассмотрения дела были серьезные нарушения. Были нарушены самые элементарные вещи, как тайна следствия".

По словам Леви, формально защита Фийона располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения. "Это срок, который предусмотрен законом", - отметил он. Однако юрист отказался отвечать на вопрос, будет ли это сделано до первого тура президентских выборов. "Это будет сделано в наиболее подходящий для этого момент", - сказал Леви.





Наблюдатели сходятся во мнении, что предъявленные Фийону обвинения не смогут помешать ему участвовать в выборах. Сам политик еще на минувшей неделе дал понять, что готов к такому повороту в его деле. Как сообщили корр. ТАСС в предвыборном штабе Фийона, он даже не стал менять свой график митингов и поездок. Ранее Фийон прямо заявил, что "отныне будет руководствоваться только вердиктом избирателей".



