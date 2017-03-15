Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног

"Ситуация анекдотичная - парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю). Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Но! Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей. Ребята, ну это смешно просто...", - пишет журналист.



