Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног
15 марта 2017, 06:51
Парень с ростом 215 см не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне.
Полиция сняла с рейса игрока российского волейбольного клуба "Факел" Александра Кимерова, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Петр Кондаков.
"Ситуация анекдотичная - парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю). Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Но! Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей. Ребята, ну это смешно просто...", - пишет журналист.
По сообщениям ТАСС, Волейбольный клуб "Факел" не намерен подавать в суд на российский лоукостер.
"Нет, мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждем официальных извинений", - сказал директор "Факела" Николай Капранов.
Фото: МГО Динамо
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