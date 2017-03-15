Полиция Актау задержала подозреваемых в битье автомобильных стекол

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как отметили в ведомстве, задержаны двое жителей Мангистау, 1993 и 1997 годов рождения.





"Ведется досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. Подозреваемые дают признательные показания, что определит их причастность к тому или иному инциденту в разных микрорайонах города", - пояснили в управлении криминальной полиции УВД Актау.





Статья 188 УК РК — Кража. За данное нарушение предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.





Статья 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. Наказание влечет штраф в размере до 2000 МРП (4 миллиона 538 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





В связи с неоднократно повторяющимися фактами битья стекол автомобилей и автокраж полиция переведена на круглосуточный режим работы. Задействованы сотрудники криминальной, ювенальной полиции, местной полицейской службы и батальона дорожно-патрульной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ночные рейды.