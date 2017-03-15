Полиция Актау задержала подозреваемых в битье автомобильных стекол
15 марта 2017, 06:56
В ночь на 12 марта в 7 микрорайоне разбитыми оказались стекла семи автомобилей.
В Актау сотрудники полиции задержали двух подозреваемых за битье стекол и кражи из автомобилей. Об этом сообщили в управлении криминальной полиции УВД Актау, передает Lada.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как отметили в ведомстве, задержаны двое жителей Мангистау, 1993 и 1997 годов рождения.
"Ведется досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. Подозреваемые дают признательные показания, что определит их причастность к тому или иному инциденту в разных микрорайонах города", - пояснили в управлении криминальной полиции УВД Актау.
Статья 188 УК РК — Кража. За данное нарушение предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Статья 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. Наказание влечет штраф в размере до 2000 МРП (4 миллиона 538 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В связи с неоднократно повторяющимися фактами битья стекол автомобилей и автокраж полиция переведена на круглосуточный режим работы. Задействованы сотрудники криминальной, ювенальной полиции, местной полицейской службы и батальона дорожно-патрульной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ночные рейды.
Напомним, в ночь на 12 марта в 7 микрорайоне разбитыми оказались стекла семи автомобилей.
Фото: Lada.kz
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