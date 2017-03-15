В Мексике разоружили и задержали для разбирательств полицию целого города

Причиной разоружения полиции Окотлана могли стать подозрения в проникновении в их ряды преступных элементов, хотя пока эта информация не озвучена официально, сообщает портал Informador.





По данным прокуратуры, контроль над правопорядком в Окотлане пока возложен на полицейские силы, подчиняющиеся властям Халиско.





Теперь задержанные полицейские будут доставлены в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку. По ее итогам будет приниматься решение, могут ли они продолжить работу или должны быть уволены.





Город Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов совершила хорошо подготовленное нападение на патруль недавно созданной жандармерии Мексики. Тогда на месте были убиты 11 человек, в том числе пятеро жандармов, еще восемь получили ранения. Проведенное властями расследование привело к задержанию четырех сотрудников местной полиции Окотлана, которые могли быть связаны с нападавшими.