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В Мексике разоружили и задержали для разбирательств полицию целого города

15 марта 2017, 07:01

Теперь задержанные полицейские будут доставлены в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку.


Все полицейские города Окотлан в мексиканском штате Халиско во вторник были насильно разоружены и задержаны, сообщило единое командование полицейских сил штата при местной прокуратуре, передает РИА Новости.

Причиной разоружения полиции Окотлана могли стать подозрения в проникновении в их ряды преступных элементов, хотя пока эта информация не озвучена официально, сообщает портал Informador.

По данным прокуратуры, контроль над правопорядком в Окотлане пока возложен на полицейские силы, подчиняющиеся властям Халиско.

Теперь задержанные полицейские будут доставлены в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку. По ее итогам будет приниматься решение, могут ли они продолжить работу или должны быть уволены.

Город Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов совершила хорошо подготовленное нападение на патруль недавно созданной жандармерии Мексики. Тогда на месте были убиты 11 человек, в том числе пятеро жандармов, еще восемь получили ранения. Проведенное властями расследование привело к задержанию четырех сотрудников местной полиции Окотлана, которые могли быть связаны с нападавшими.

Фото: РИА Новости

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