В Мексике разоружили и задержали для разбирательств полицию целого города
15 марта 2017, 07:01
Теперь задержанные полицейские будут доставлены в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку.
Все полицейские города Окотлан в мексиканском штате Халиско во вторник были насильно разоружены и задержаны, сообщило единое командование полицейских сил штата при местной прокуратуре, передает РИА Новости.
Причиной разоружения полиции Окотлана могли стать подозрения в проникновении в их ряды преступных элементов, хотя пока эта информация не озвучена официально, сообщает портал Informador.
По данным прокуратуры, контроль над правопорядком в Окотлане пока возложен на полицейские силы, подчиняющиеся властям Халиско.
Теперь задержанные полицейские будут доставлены в Гвадалахару, где им предстоит пройти доскональную проверку. По ее итогам будет приниматься решение, могут ли они продолжить работу или должны быть уволены.
Город Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов совершила хорошо подготовленное нападение на патруль недавно созданной жандармерии Мексики. Тогда на месте были убиты 11 человек, в том числе пятеро жандармов, еще восемь получили ранения. Проведенное властями расследование привело к задержанию четырех сотрудников местной полиции Окотлана, которые могли быть связаны с нападавшими.
Фото: РИА Новости
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