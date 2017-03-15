В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

Польские психологи провели аналог эксперимента Милгрэма, предполагающий причинение физической боли людям как часть должностных обязанностей, передает Lenta.ru.





Специалисты полагали, что их современники не способны на подобные действия. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!





Специалисты набрали группу из 80 участников с равным числом мужчин и женщин возрастом от 18 до 69 лет. Половине подопытных предлагалось за вознаграждение причинить физическую боль (воздействие электрическим током) другому участнику, для этого предполагалось использовать десять кнопок, в зависимости от силы воздействия.





Примерно 90 процентов участников оказались готовы пойти на эксперимент. Однако если жертвой становилась женщина, число согласий уменьшалось. Авторы отмечают, что в действительности никто из участников не подвергался ударам тока.

Прообразом для эксперимента польских ученых является опыт психолога Стэнли Милгрэма из Йельского университета (США), проведенный более полувека назад. Целью работы ученого являлось выявление границ следования авторитетам и выяснение причин, по которым граждане нацисткой Германии не сопротивлялись насилию властей, совершаемому в отношении других людей.



