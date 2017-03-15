Дэниэл Джейкобс: «Я представлял победу над Головкиным и плакал»
15 марта 2017, 07:50
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) настраивается на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на New York Post.
!Я много занимался медитацией и самоконтролем, чтобы позволить себе представить, что я буду чувствовать, когда одержу победу. Если честно, я начинал плакать. Я вошел в транс и почувствовал, каким будет тот вечер — это было захватывающе! Я представил себе картину: мой сын, моя семья, все поддерживают меня. Это неописуемо. Я ждал этого момента всю свою жизнь. К этому моменту стремится любой боец, все мечтают об этом, и я не исключение. Я могу изменить не только свою жизнь, но и жизнь моей семьи. Если на то будет воля Бога, я выиграю. Ничего невозможного нет!, — сказал Джейкобс.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Фото: sports.kz
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