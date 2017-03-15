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В Сети появилось фото лица Ждуни

15 марта 2017, 08:07

Когда Ждун дождется своей подруги пока не сообщается.


Автор знаменитой скульптуры Ждун, опубликовала фото нового творения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram нидерландская художница Маргрит ван Бреворт разместила фото Ждуни. Когда Ждун дождется своей подруги пока не сообщается.


#kiekeboe #hi #process #zhdun #zhdunya #Ждун #ждуня

Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 14 2017 в 8:32 PDT


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