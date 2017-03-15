В Сети появилось фото лица Ждуни
15 марта 2017, 08:07
Когда Ждун дождется своей подруги пока не сообщается.
Автор знаменитой скульптуры Ждун, опубликовала фото нового творения, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram нидерландская художница Маргрит ван Бреворт разместила фото Ждуни. Когда Ждун дождется своей подруги пока не сообщается.
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