Бен Аффлек заявил, что прошел курс лечения алкоголизма
15 марта 2017, 08:38
Это был первый шаг на пути к полному выздоровлению.
Американский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что прошел курс лечения алкогольной зависимости, сообщает РИА Новости.
"Я завершил курс лечения алкогольной зависимости, это что-то, с чем я боролся в прошлом и чему буду продолжать противостоять. Я хочу прожить свою жизнь в полном объеме и быть лучшим отцом, каким я могу быть", — написал Аффлек на своей странице в Facebook.
Он отметил, что это был первый шаг на пути к полному выздоровлению.
Аффлек родился 15 августа 1972 года в Калифорнии. Он является лауреатом двух премий "Оскар" за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом).
Фото: AFP
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