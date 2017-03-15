В Уральске 13-летняя девочка попала в реанимацию из-за фурункула

Родители обвиняют врачей в том, что они не смогли правильно поставить диагноз.

В Уральске родители 13-летней Томирис Молдабековой обвиняют врачей в том, что они не смогли правильно поставить диагноз и вовремя госпитализировать ребенка, сообщает BNews.kz





До сих пор их дочь находится в реанимационном отделении областной клинической больницы.





Как рассказали родители Томирис, ухудшение состояния у девочки произошло 25 февраля. У дочки на голени образовался небольшой фурункул. После этого появилась температура, которая начала подниматься. Обращения на станцию медицинской скорой помощи и в детскую больницу ни к чему не привели. Медики отправляли родителей от одного врача к другому. В результате состояние ребенка стало ухудшаться. У Томирис начали неметь руки и ноги.





«Когда температура поднялась до 39 градусов, мы вызвали скорую помощь. Врачи приехали, сделали жаропонижающий укол и уехали. На следующий день мы сами приехали в областную детскую больницу. Там осмотрели и дали направление в областную инфекционную больницу. Там нас не приняли. Мы потеряли столько времени из-за халатности врачей», - сообщил отец девочки Тилекжан Катчеков.





Врачи областной детской больницы в свое оправдание заявили, что родители поздно обратились в медицинское учреждение.





«Часть фурункула «всосалась» в кровь. Из-за этого и возникли проблемы. Пошло заражение крови. Мы направили девочку в областную инфекционную больницу, чтобы исключить вероятность заболевания ОРВИ», - отметил руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего контроля областной детской многопрофильной больницы ЗКО Александр Гехман.





У ребенка диагностировали сепсис. Он спровоцировал дальнейшее поражение органов. Стало развиваться гнойное воспаление легких. Врачи отмечают, что причиной этого стал слабый иммунитет у ребенка. Томирис уже две недели находится в реанимационном отделении больницы, но медики оценивают ее состояние как стабильное.





«Никаких операций мы ей делать не будем. Специалисты Научного центра педиатрии и детской хирургии из Алматы провели консультации. Консилиум из высокопрофессиональных врачей дал необходимые рекомендации для лечения», - отметил Александр Гехман.





Медики отмечают, что подобная инфекция, вызываемая стафилококком, в области не регистрировалась на протяжении многих лет.



