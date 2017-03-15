Ученые представили потрясающее видео про размеры во Вселенной

Нам нередко кажется, что Земля - центр мира, но исследования показывают: наша планета - только песчинка в огромной Вселенной. Смотрите уникальное видео с сравнением размеров от пикселя до космических тел , передает , передает Facenews





Команда канала Reigarw Comparisons подготовила 3D-ролик, в котором наглядно передаются пропорции объектов во Вселенной.





В замечательном видео сопоставлены размеры различных объектов Вселенной - от пикселя, кита и пирамид к спутникам Марса. Создатели ролика показывают, что, например, один пиксель фотоаппарата примерно равен эритроциту человека, а некоторые спутники Марса меньше, чем Панамский канал.





Ученые работали над роликом в течение шести месяцев. В комментариях они высказали мнение, что это может быть полное и исчерпывающее сравнение размеров всех объектов.







