Табачная индустрия в состоянии инновационной войны

В январе «Филип Моррис Интернэшнл Инк.», крупнейшая в мире табачная компания, обновила свой веб-сайт. Теперь PMI встречает посетителей сайта парадоксальным вопросом: «Как долго ещё ведущая сигаретная компания мира будет в сигаретном бизнесе?» и не менее шокирующим слоганом: «Наше видение будущего, свободного от табачного дыма».





Можно, конечно, удивиться такому подходу, но «бездымные» инновации от PMI действительно перевернули рынок. В 2014 году компания впервые представила свою систему IQOS в Японии и Италии, и с тех пор гаджет расширил свой ареал до рынков 20 крупных государств, набрав более 1,4 миллиона потребителей. Но табачный гигант шокировал конкурентов другим: он фактически объявил войну сигарете – главному источнику своих доходов. В PMI дали понять, что полностью откажутся от сигаретного производствах и сконцентрируются на инновациях, снижающих вред здоровью потребителей. «Мы больше не находимся в ценовой войне с нашими конкурентами, мы с ними – в инновационной войне», – отмечает исполнительный директор PMI Андре Каланцопулос.





Сегодня к этой войне подключаются другие гиганты, такие как Reynolds Tobacco, China Tobacco International Inc и прочие. Китайцы также инвестируют в модернизацию существующих устройств и разработку новых. Подтягиваются и японцы. «Поведение потребителей меняется, наши конкуренты принимают меры, и если мы будем медлить, то мы можем скоро оказаться вне игры», – говорит Ясухиро Накаджима, вице-президент по новым продуктам Japan Tobacco Inc.





Сражение идёт действительно за очень перспективный сегмент рынка. Изобретения на основе нагревания табака дают сигаретной промышленности преимущество перед системами e-cig (так называемыми «вейпами»), воздействие которых на организм пока недостаточно изучено. Табак воспринимается потребителями во всём мире как «проверенный временем» источник никотина, к тому же табачные компании, располагая огромными плантациями, имеют все возможности для массового производства листового материала. А победит тот, кто сможет доказать преимущества своего продукта для здоровья потребителя.



