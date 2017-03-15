Головкин появился на обложке старейшего журнала о боксе
15 марта 2017, 09:19
Данный номер посвящен бою казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин появился на обложке старейшего журнала о боксе Boxing News, сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте, пишет Sports.kz.
Данный номер посвящен бою казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 мата на арене MSG в Нью-Йорке.
Стоит отметить, что журнал Boxing News издается с 1909 года.
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