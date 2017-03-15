Казахстанский боксер Геннадий Головкин появился на обложке старейшего журнала о боксе Boxing News, сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте , пишет Sports.kz





Данный номер посвящен бою казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 мата на арене MSG в Нью-Йорке.





Стоит отметить, что журнал Boxing News издается с 1909 года.







