Политолог: Ротации среди акимов еще не завершены

Аксакалов работал и в администрации президента, и в "Нур Отане".

Все четыре акима имеют важный опыт, но ни разу не были на первых ролях. Их выдвижение говорит о том, что у президента "скамейка запасных" достаточно еще широкая. Сложно говорить, что они все чьи-то. Тот же Тугжанов в Карагандинской области при Камалтине Мухамеджанове сидел, в Минтрансе был замом и у Нагманова, и у Мамина. Мурзалин был замом у Мансурова. То есть, все прошли хорошую школу. Отнести их к какой-то команде, возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, сложно.



