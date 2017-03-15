Алматинец сделал оригинальное предложение руки и сердца после принятия военной присяги

Трогательное видео, в котором парень предложил руку и сердца своей возлюбленной после принятия военной присяги набирает просмотры в Сети. Видео было снято в Алматы в Парке им. 28 гвардейцев - панфиловцев и его посмотрели уже более 130 тыс.человек





На видео парень в военной форме встал на колено, подарил девушке кольцо и букет шикарных алых роз. Ну, а девушка, как и полагается, смущенно опустила глаза и приняла его предложение.





Как пишут комментаторы, романтики у нас еще остались.

Хотя многие отметили, что армия не детский сад, и даже были реплики о том, что нормальный мужик на колено не встанет перед женщиной...