Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
15 марта 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, будут рассмотрены проекты законов «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры» (второе чтение).
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