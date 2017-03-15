Профессор из интервью ВВС рассказал о курьезной ситуации с его детьми в эфире

Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли мгновенно прославилась на весь мир, после того как в пятницу по соцсетям разлетелся фрагмент его интервью Би-би-си, которое было прервано внезапным появлением в комнате детей и последовавшей за этим уморительной сценой на заднем плане , передает , передает Русская служба ВВС





После того как страсти немного улеглись, ведущий канала Джеймс Менендес, который брал у Келли интервью, вновь связался с доцентом, чтобы поговорить о внезапно обрушившейся на него известности и задать пару вопросов, по поводу которых велись жаркие споры в соцсетях. Глава семьи рассказал, что его жену зовут Чона Ким. У них двое детей - сын Джеймс (корейский вариант его имени - Юсок) и дочь Мэрион (Ена).





По словам Роберта Келли, они совсем не ожидали повышенного внимания к себе - им оборвали все телефоны, прислали сообщения в "Твиттере" и "Фейсбуке". "На нас лавиной хлынул поток каких-то комментариев, вопросов, мнений… Одна женщина спросила меня, не ясновидящий ли я. Может, я вижу в небе какие-то знаки или что-нибудь подобное? Нас захлестнула волна имейлов от разных СМИ со всякими настойчивыми просьбами. Мы не отвечали - и я прошу прощения, если со стороны это выглядело так, как будто мы всех игнорируем - на самом деле, мы просто не знали, что и как отвечать", - отметил Роберт.





Жена Роберта рассказала, что записывала интервью в прямом эфире в соседней комнате. Когда она увидела, что в комнату зашла дочь, сразу побежала туда.





"В тот момент у меня даже не было времени о чем-то подумать, я просто как-будто отключилась! Штука в том, что такие скайп-интервью ты видишь в эфире с небольшой задержкой. И я не успела увидеть, как зашел еще и сын в ходунках. Кому-то показалось ещё, что я излишне резко вытащила детей из комнаты. Я просто делала все, что могла в этой чрезвычайной ситуации. Я потом извинилась перед Мэрион. И кстати, я не няня детям, а их мама. Мы не стали ввязываться ни в какие сетевые споры. Я надеюсь, что люди просто посмеются над этим видео, а не будут ругаться по его поводу. Я не няня - это факт, так что я надеюсь, люди перестанут спорить и ругаться", - сказала Чона.





Ведущий передачи отметил, что Роберт сидел в эфире с совершенно невозмутимым лицом. О чем же он думал, когда понял, что в комнате нежданные гости?





"При разговоре по "Скайпу" ты же видишь и свою картинку, так что я увидел Ену на экране, как только она открыла дверь. Я надеялся, что моя жена это рано или поздно заметит и найдет способ выманить её из комнаты. На видео видно, как я пытаюсь как-будто спрятать дочь рукой за стул - это потому что именно там в этой комнате, которая служит мне рабочим кабинетом, у нас хранятся игрушки и детские книжки. Я надеялся, что, может быть, она возьмет какую-нибудь книжку почитать - хоть на полминуты, чтобы можно было просто по-быстрому закончить интервью. А вот когда в комнату въехал сын на ходунках - тут уж всё, я понял, что ровным счетом ничего не могу сделать. Думал, может, вы сами прервете интервью, а я пока посижу тут, не меняя выражения лица и делая вид, что ничего не происходит - авось пронесет. (...) Так вот снимаешь клип - и тут дети заходят. Я просто сглупил и не запер дверь. Это, конечно, моя вина", - рассказал профессор.





Многие зрители высказали предположение, что профессор не встал со стула просто потому, что был в пижамных штанах, или, может, даже вовсе без штанов, потому что был уже поздний вечер.





"Нет, на мне были штаны! На самом деле, в тот вечер у нашей дочери была вечеринка в саду в честь дня рождения, так что мы были в нормальной, цивильной одежде. И все это не было постановкой. Кое-кто говорил, что это все постановка, что мы специально это сделали, чтобы привлечь к себе внимание. Нет, это неправда", - сказал он.





Ведущий телеканала Джеймс Менендес также отметил, что это не могло быть постановкой. "Просто хронология сложилась идеально. Причем мне больше всего понравился один эпизод: вы всё ещё смотрели в камеру, но в какой-то момент просто в отчаянии закрыли глаза с тем самым, знакомым каждому родителю выражением лица: "Пожалуйста, хоть бы это кончилось! Хоть бы они ушли!".





В заключении интервью Роберт констатировал - сложно работать, когда дети шмыгают туда-сюда. И это вечная проблема баланса для людей, которые иногда работают из дома.