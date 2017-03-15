В столичном акимате сообщили, что астанинский гидроузел полностью готов к пропуску паводковых вод в текущем сезоне. В настоящее время в столице работает городская противопаводковая рабочая группа и задействован комплексный план мероприятий, состоящий из 2 017 пунктов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





Так, согласно плану на территории города определено 37 участков возможного подтопления. В настоящее время по всем указанным участкам выработаны противопаводковые мероприятия с выездом на место. Вместе с тем акиматом столицы обозначены несколько основных мер, направленных на реализацию комплексного плана.





Первостепенная мера – обследовано верховье реки Есиль, результаты показали превышение снегозапасов на 20-30% при норме 50 мм. По сообщению специалистов, предварительный прогноз объемов весеннего половодья реки Есиль с притоком в Астанинское водохранилище ожидается в пределах от 200 до 280 млн кубометров. Астанинский гидроузел полностью готов к пропуску паводковых вод в текущем сезоне.





При проектной мощности Астанинского водохранилища 410 млн кубов наполнение на сегодня составляет 285,9 млн кубов, или 69,9%. В целях подготовки резервной емкости в Астанинском водохранилище для приема и безопасного пропуска стока воды совместно с РГП «Казводхоз» принимаются усиленные меры.





Вместе с тем на объекте «Защита г. Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль» проведены работы по укреплению дамбы, комплекс полностью готов к принятию и пропуску паводка.





Немаловажной зоной является территория озера Майбалык. Специалисты сообщают, что сейчас уровень воды озера на полметра ниже в сравнении с прошлым годом, а это около 80 млн кубов, и объем воды в нем составляет около 65 млн кубов. В настоящее время ведутся работы по прочистке и укреплению береговых откосов канала, а также возведению дамбы в целях исключения затопления взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта.





Наряду с этим ведется работа по расширению русла реки Есиль и завершены работы в районе «Газмашаппаратуры». А также проводится работа по углублению и расширению русла реки.





Особое внимание власти города уделяют и территории озера Малый Талдыколь, по которой определены мероприятия, закреплены ответственные государственные органы и строительные компании.



