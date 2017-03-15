В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 год, Протоколом о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года, а также руководствуясь пунктом 1 статьи 2 Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 21 ноября 2011 года и, в целях исполнения Республикой Казахстан обязательств, принятых в качестве условия присоединения Республики Казахстан к Всемирной торговой организации, утвержден Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.