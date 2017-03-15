В преддверии Наурыза в «Астана Опера» состоится концерт «Весенние напевы»

- Наурыз отмечается не только в Казахстане, поэтому мы решили включить в программу концерта различные шедевры вокального и инструментального искусства, в которых отражена тема любви и пробуждения весны. Из сочинений казахских композиторов слушателям предложат «Нурлы тан» Е. Хасангалиева, «Тан Самалы» Е. Рахмадиева и др. Музыка западноевропейских и русских классиков также будет звучать этим вечером, среди них «День ли царит» П. Чайковского, «То было раннею весной» и «Весенние воды» С. Рахманинова, а также замечательные произведения Р. Штрауса, Ф. Шуберта, Э. Грига, Ф. Листа, - поделилась концертмейстер Раушан Бескембирова.





Впервые на сцене Камерного зала будет исполнен кюй «Акку» Нургисы Тлендиева, который он создал для фильма «Кыз Жибек». Вспоминается история, связанная со съемками этого фильма: кинематографисты никак не могли отснять сцену с лебедями на озере – они не хотели подплывать к оператору. Ни у кого не получалось согнать их в одно место. Тогда через микрофон пустили недавно записанный кюй «Акку». Птиц привлекли чарующие звуки, и они тотчас собрались в стаю. Эту волшебную композицию представят флейтистка Балжан Сапарова и кыл-кобызистка Раушан Оразбаева.





Свое искусство слушателям также будут дарить прекрасные вокалисты – Жанат Шыбыкпаев, Беимбет Танарыков, Бибигуль Жанузак, Галия Байгазинова, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Елена Низамутдинова, Казбек Досмухамбетов, Ерулан Камел, Диана Таймушева, Улпан Аубакирова, Аида Курманаева, Нурлан Шауханов, Ермек Беримжанов и ансамбль скрипачей «Астана Опера». Концертмейстеры – Раушан Бескембирова, Жанар Ахметова, Ирина Кургузкина.





Начало концерта в 19.00, стоимость билета 2000 тенге.