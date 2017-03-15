Индекс промышленного производства составил 104,5%
В январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.
При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-феврале 2017 года
|
|
Произведено
|
В %
к январю-февралю 2016г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
13,7
|
103,2
|
руды медные, млн.тонн
|
14,5
|
154,0
|
мука, млн.тонн
|
0,7
|
106,9
|
бензин, млн.тонн
|
0,6
|
126,5
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
0,7
|
137,3
|
портландцемент, млн.тонн
|
0,6
|
102,7
|
плоский прокат, млн.тонн
|
0,4
|
95,0
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,07
|
96,7
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
17,8
|
107,6
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