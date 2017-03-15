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Новости за сегодня

Индекс промышленного производства составил 104,5%

 

В январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.

 

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Производство отдельных видов продукции в январе-феврале 2017 года

 

Произведено

В %

к январю-февралю 2016г.

нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн

13,7

103,2

руды медные, млн.тонн

14,5

154,0

мука, млн.тонн

0,7

106,9

бензин, млн.тонн

0,6

126,5

газойли (топливо дизельное), млн.тонн

0,7

137,3

портландцемент, млн.тонн

0,6

102,7

плоский прокат, млн.тонн

0,4

95,0

медь рафинированная, млн.тонн

0,07

96,7

электроэнергия, млрд.кВт.ч

17,8

107,6

 

15 марта 2017, 10:20
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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