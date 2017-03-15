Все водохранилища Казахстана должны перейти в собственность государства
15 марта 2017, 10:24
Такое мнение выразил председатель Комитета по водным ресурсам Минсельхоза РК Ислам Абишев.
Это связано с тем, что не выделяются деньги на ремонт и реконструкцию водохранилищ. При этом частные предприниматели бездействуют. А последствия могут быть плачевными, отмечает Абишев, передает Телеканал Хабар 24.
Поэтому передача водных ресурсов в частные руки невыгодна. Ислам Абишев, председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК:
- Водные системы разрушены. Раньше они были в собственности совхозов, колхозов. Потом были переданы в частные руки. Думали, что частники сделают лучше. Но за 25 лет независимости ни один предприниматель не ремонтировал большие каналы, потому что это коммерчески не выгодно.
Фото с сайта 24.kz
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