В Актобе ликвидировали мужчину, захватившего заложника

Сообщение о случившемся поступило в полицию 14 марта в 19.00 часов. Сообщалось, что неизвестный мужчина захватил и удерживает 26-летнюю администратора стоматологии, расположенной по пр.А.Молдагуловой, и угрожает её убить.





Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность преступника – гражданин А., 1993 г.р., не работающий, в 2016 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он выдвинул требование доставить к нему бывшую жену, 1993 г.р., с которой он был разведён 7 марта т.г.





Полиция установила, что за три часа до этого, в 16.00 часов, преступник хотел убить бывшую жену, для чего приходил домой к ее родителям, и нанёс ножевые ранения бывшей тёще. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.





"Руководством ДВД Актюбинской области, УВД и прокурором Актобе в течение 5 часов велись переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования закона, разговаривать с доставленными на место происшествия родственниками. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. С учётом того, что проводимые переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней, и обстановка накалялась, в 00.00 часов сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия, в соответствии с законом, преступник был ликвидирован", - сообщили в ДВД.





Заложница была освобождена, и в ходе спецоперации не пострадала, но перенесла огромный стресс. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и психологов, ей оказывается медицинская и другая необходимая помощь.



