В Актобе ликвидировали мужчину, захватившего заложника
15 марта 2017, 10:34
Преступник требовал встречи с бывшей женой, которую хотел убить.
В Актобе накануне вечером мужчина взял в заложники сотрудницу стоматологии, передает Zakon.kz.
Сообщение о случившемся поступило в полицию 14 марта в 19.00 часов. Сообщалось, что неизвестный мужчина захватил и удерживает 26-летнюю администратора стоматологии, расположенной по пр.А.Молдагуловой, и угрожает её убить.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность преступника – гражданин А., 1993 г.р., не работающий, в 2016 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он выдвинул требование доставить к нему бывшую жену, 1993 г.р., с которой он был разведён 7 марта т.г.
Полиция установила, что за три часа до этого, в 16.00 часов, преступник хотел убить бывшую жену, для чего приходил домой к ее родителям, и нанёс ножевые ранения бывшей тёще. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.
"Руководством ДВД Актюбинской области, УВД и прокурором Актобе в течение 5 часов велись переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования закона, разговаривать с доставленными на место происшествия родственниками. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. С учётом того, что проводимые переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней, и обстановка накалялась, в 00.00 часов сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия, в соответствии с законом, преступник был ликвидирован", - сообщили в ДВД.
Заложница была освобождена, и в ходе спецоперации не пострадала, но перенесла огромный стресс. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и психологов, ей оказывается медицинская и другая необходимая помощь.
По данным фактам УВД Актобе возбуждены уголовные дела по ст.107 ч.1 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст.261 ч.2 п.4 (захват заложника с применением оружия) УК РК.
Видео: Aktobe People | Актобе
Фото: Sputnik Казахстан
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