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В Балхаше из обреза застрелили мужчину

15 марта 2017, 10:35

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении.


ЧП произошло 7 марта на улице Молдагуловой в Балхаше. Жители одного из домов услышали выстрелы, а потом около подъезда нашли истекающего кровью мужчину, сообщает NV.

На «скорой» пострадавшего доставили в центральную больницу. Однако 37-летний житель Балхаша получил серьезное ранение в область живота и потерял много крови. Он скончался во время операции.

В тот же день балхашские полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. 29-летний и 32-летний местные жители признались, что застрелили знакомого после ссоры.

"Подозреваемые установлены и задержаны. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Они дали признательные показания", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Фото: Киевские Ведомости

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