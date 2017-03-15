В Балхаше из обреза застрелили мужчину
15 марта 2017, 10:35
Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении.
ЧП произошло 7 марта на улице Молдагуловой в Балхаше. Жители одного из домов услышали выстрелы, а потом около подъезда нашли истекающего кровью мужчину, сообщает NV.
На «скорой» пострадавшего доставили в центральную больницу. Однако 37-летний житель Балхаша получил серьезное ранение в область живота и потерял много крови. Он скончался во время операции.
В тот же день балхашские полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. 29-летний и 32-летний местные жители признались, что застрелили знакомого после ссоры.
"Подозреваемые установлены и задержаны. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Они дали признательные показания", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Фото: Киевские Ведомости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848868-5a0ea6183d12575a180f6db9a2aa746c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...