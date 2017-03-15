В Балхаше из обреза застрелили мужчину

ЧП произошло 7 марта на улице Молдагуловой в Балхаше. Жители одного из домов услышали выстрелы, а потом около подъезда нашли истекающего кровью мужчину, сообщает NV





На «скорой» пострадавшего доставили в центральную больницу. Однако 37-летний житель Балхаша получил серьезное ранение в область живота и потерял много крови. Он скончался во время операции.





В тот же день балхашские полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. 29-летний и 32-летний местные жители признались, что застрелили знакомого после ссоры.





"Подозреваемые установлены и задержаны. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Они дали признательные показания ", - сообщили в пресс-службе ДВД области.



