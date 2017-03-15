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Создателю «Губки Боба» диагностировали неизлечимую болезнь

15 марта 2017, 10:37

Он продолжит работу над анимационным сериалом, пока будет на это физически способен.


Аниматор Стивен Хилленберг, создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», заявил, что неизлечимо болен, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Мультипликатору поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС), также известный как болезнь Шарко или Лу Герига.

Боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующее и неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

По словам 55-летнего Хилленберга, он продолжит работу над анимационным сериалом, пока будет на это физически способен.

Представители телеканала Nickelodeon, на котором выходит «Губка Боб Квадратные Штаны», выразили соболезнования аниматору и членам его семьи. «Он блестящий создатель, который приносит радость миллионам поклонников», — отметили в компании.

«Губка Боб Квадратные Штаны» — мультсериал канала Nickelodeon, рассказывающий о жизни желтой губки, живущей на дне океана в доме из ананаса. Премьера первого эпизода состоялась в 1999 году. С тех пор вышли 10 сезонов, а также две полнометражные ленты.

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

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