ЕЭК предложила странам ЕАЭС сблизить принципы и подходы контроля за соблюдением требований техрегламентов

Принципы и подходы обращения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) товаров, требования к которым не установлены в технических регламентах Союза, а также предложения по сближению принципов контроля за соблюдением технических регламентов национальными надзорными органами обсуждались на Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков отметил, что «Комиссия совместно с представителями стран Евразийского экономического союза создает надлежащие условия для обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения».

Проект Соглашения o принципах и подходах осуществления государственного контроля позволит сблизить подходы национальных надзорных органов стран ЕАЭС к осуществлению контроля за соблюдением требований единых технических регламентов. В документе установлены такие принципы, как презумпция добросовестности субъектов рынка, обеспечение защиты прав потребителей, системность проведения государственного контроля, независимость органов госконтроля от изготовителей, продавцов, исполнителей и потребителей, приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием и другие.

Применение риск-ориентированного подхода позволит повысить эффективность государственного контроля, а наличие исчерпывающего перечня оснований для проведения внеплановых проверок снизит нагрузку на бизнес. При этом в целях защиты рынка стран Союза Соглашение предусматривает незамедлительное проведение внеплановых проверок в случае, если речь идет о причинении вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, окружающей среде.

Комиссия также предлагает предусмотреть общий порядок обращения в ЕАЭС продукции, относящейся к так называемой нерегулируемой области. Это продукция, обязательные требования к которой по правилам Союза не устанавливаются и в отношении которой не приняты технические регламенты ЕАЭС. В этой связи подготовлен проект Соглашения о правилах обеспечения безопасности продукции и порядке её обращения на рынке стран Союза.

Согласно документу вся продукция на рынке Союза должна быть безопасной. Изготовитель сам учитывает характеристики продукции, включая ее состав, для обеспечения безопасности. А вся необходимая для потребителя информация, в том числе сведения об основных свойствах продукта и установленного срока годности, приводится в маркировке. В проекте также отражены вопросы мониторинга безопасности продукции и информационного обмена между странами о выявлении на рынке опасных товаров.

Члены Коллегии ЕЭК направили проекты Соглашений на внутригосударственное согласование в страны Союза. Это позволит учесть мнение национальных органов власти, а также представителей бизнеса.

Для реализации Соглашений в Союзе намечено создать единую информационную систему об опасной продукции, которая обеспечит оперативное взаимодействие органов контроля государств ЕАЭС и поможет снизить риски ее распространения.

Члены Коллегии ЕЭК внесли изменения в перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности железнодорожного подвижного состава». К отдельным составным частям грузовых и пассажирских вагонов, в том числе таким, как тележки, колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки, оси, элементы сцепки и тормозной системы установлены конкретные пункты стандартов, применение которых позволит соблюдать требования техрегламента. Также в перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС включен ряд межгосударственных стандартов на эти составные части.

Среди прочих решений Коллегии - принятие рекомендации ЕЭК, направленной на снижение уровня инфляции (индекса потребительских цен) в Республике Беларусь.

Член Коллегии (министр) ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что на протяжении 2016 года уровень инфляции превышал количественное значение, установленное Договором о Союзе. В первом квартале 2016 года он составил 112,8 %, во втором квартале - 112,1 %, 111,1 % и 110,6 % - в третьем и четвертых кварталах соответственно. В феврале 2017 года инфляция составила 107%, что выше установленного Договором значения на 2,2 процентных пункта (п.п.).

Поддерживая принятые Беларусью национальные меры по улучшению экономической ситуации, Комиссия подготовила комплекс предложений по снижению роста потребительских цен. Речь идет о проведении денежно-кредитной политики с учетом необходимости соблюдения установленного Договором о ЕАЭС уровня инфляции, принятии мер по снижению затрат на производство и реализацию товаров потребительского спроса, развитии конкурентного потребительского рынка. Ранее в целях обеспечения макроэкономической стабильности государств ЕАЭС ЕЭК готовила аналогичные страновые документы для Армении, Кыргызстана и Казахстана.