В Центре военной медицины МО РК планируют открыть курсы инструкторов и парамедиков

Проведение подобных курсов продиктовано необходимостью наличия специалистов по оказанию первой медпомощи на поле боя.

Группа офицеров медицинской службы Вооруженных Сил Казахстана посетила с визитом четыре учебных центра по подготовке медицинских специалистов Вооруженных Сил США в г. Сан-Антонио, штат Техас. Целью визита стал информационный обмен по военно-медицинской подготовке специалистов тактического звена, сообщает пресс-служба МО РК.





Казахстанская делегация военных медицинских специалистов побывала на военных базах Сухопутных войск и Военно-воздушных сил США. Со специалистами тактического звена были проведены занятия по медицинской эвакуации пострадавших наземным и воздушным транспортом.





В рамках визита состоялся двусторонний брифинг. Представители двух стран обсудили вопросы проведения на базе Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана курсов подготовки инструкторов и парамедиков с участием американских специалистов.









Проведение подобных курсов продиктовано необходимостью наличия подготовленных специалистов по оказанию первой медицинской помощи на поле боя, задача которых – суметь сохранить жизни раненых и пострадавших военнослужащих, организовать их дальнейшую эвакуацию в военный госпиталь.







