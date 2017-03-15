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ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Проблемные займы и программа рефинансирования»

15 марта 2017, 10:45

Вебинар с ведущим Андреем Ли состоится 28 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.


По данным статистики на 1 января 2016 года основной долг казахстанских заемщиков только по жилищным ипотечным займам составил 1 трлн 300 млрд тенге. 14% этих денег являются проблемными кредитами. В сложной ситуации оказались как люди, которые рискуют остаться без жилья, так и банки. Ведь если эти деньги не будут возвращены заемщиками, у банков возможны финансовые проблемы вплоть до банкротства. Какой выход найти заемщикам и банкам из сложившейся ситуации?

Поговорим об этом и многом другом 28 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА «Проблемные займы и программа рефинансирования» с ведущим Андреем Ли.

Андрей Ли - практикующий юрист, эксперт в области финансов и права, Председатель Общественного Фонда «Национальный фонд развития финансовых услуг», участник акций «Народный юрист-2016» в г. Алматы, «юридический реаниматолог» - люди приходят ко нему за помощью, когда у них все плохо.

Кому полезно посмотреть вебинар?

Всем, у кого есть задолженности по кредиту;
Всем, у кого уже имеется кредит, ипотечный кредит в банке;
Всем, кто только планирует его оформить.

На вебинаре вы узнаете:

- когда заем начинает считаться проблемным;
- как банк обеспечивает возврат кредита;
- какие меры можно применять в отношении неплатежеспособного заемщика;
- что делать заемщику, если он не может вовремя погашать заем;
- что такое программа рефинансирования и каковы ее условия;
-что делать, если банк отказывается рефинансировать ваш кредит.

Есть вопросы к ведущему? Задайте их заранее и получите ответ в прямом эфире!

Участие бесплатное по предварительной регистрации.


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