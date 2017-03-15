ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Проблемные займы и программа рефинансирования»

Вебинар с ведущим Андреем Ли состоится 28 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны.

По данным статистики на 1 января 2016 года основной долг казахстанских заемщиков только по жилищным ипотечным займам составил 1 трлн 300 млрд тенге. 14% этих денег являются проблемными кредитами. В сложной ситуации оказались как люди, которые рискуют остаться без жилья, так и банки. Ведь если эти деньги не будут возвращены заемщиками, у банков возможны финансовые проблемы вплоть до банкротства. Какой выход найти заемщикам и банкам из сложившейся ситуации?





Поговорим об этом и многом другом 28 марта 2017 года в 11:00 по времени Астаны на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА «Проблемные займы и программа рефинансирования» с ведущим Андреем Ли.





Андрей Ли - практикующий юрист, эксперт в области финансов и права, Председатель Общественного Фонда «Национальный фонд развития финансовых услуг», участник акций «Народный юрист-2016» в г. Алматы, «юридический реаниматолог» - люди приходят ко нему за помощью, когда у них все плохо.





Кому полезно посмотреть вебинар?





• Всем, у кого есть задолженности по кредиту;

• Всем, у кого уже имеется кредит, ипотечный кредит в банке;

• Всем, кто только планирует его оформить.





На вебинаре вы узнаете:





- когда заем начинает считаться проблемным;

- как банк обеспечивает возврат кредита;

- какие меры можно применять в отношении неплатежеспособного заемщика;

- что делать заемщику, если он не может вовремя погашать заем;

- что такое программа рефинансирования и каковы ее условия;

-что делать, если банк отказывается рефинансировать ваш кредит.





Есть вопросы к ведущему? Задайте их заранее и получите ответ в прямом эфире!





Участие бесплатное по предварительной регистрации



