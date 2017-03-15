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Новости за сегодня

В составе Комитетов Мажилиса РК произошли изменения

 

В составе Комитетов Мажилиса Казахстана произошли некоторые изменения. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Альберт Рау был единогласно избран членом Комитета по финансам и бюджету. Его кандидатуру на голосование выдвинула депутат Татьяна Яковлева.

«От имени всего депутатского корпуса поздравляем вас со вступлением в наши ряды, и желаем успешной работы» - добавил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Гульнар Иксанова представила депутатам кандидатуру Серика Сапиева:

«В связи с поступившим заявлением депутата прошу поддержать избрание Серика Сапиева в состав комитета по социально-культурному развитию мажлиса парламента РК» - сказала она, а депутаты поддержали.

Помимо этого, со слов Глеба Щегельского стало известно, что депутат Мансурхан Махамбетов находящийся в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, и депутат Артур Платонов, член Комитета по социально-культурному развитию «изъявили желание работать и перейти в Комитет экологии и природопользования».

«Поэтому уважаемые коллеги прошу поддержать это предложение» - сказал председатель Комитета экологии и природопользования.

Депутаты все предложения поддержали.

 

Татьяна Ковалева

 

15 марта 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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