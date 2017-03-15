В составе Комитетов Мажилиса РК произошли изменения
В составе Комитетов Мажилиса Казахстана произошли некоторые изменения. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
Альберт Рау был единогласно избран членом Комитета по финансам и бюджету. Его кандидатуру на голосование выдвинула депутат Татьяна Яковлева.
«От имени всего депутатского корпуса поздравляем вас со вступлением в наши ряды, и желаем успешной работы» - добавил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Гульнар Иксанова представила депутатам кандидатуру Серика Сапиева:
«В связи с поступившим заявлением депутата прошу поддержать избрание Серика Сапиева в состав комитета по социально-культурному развитию мажлиса парламента РК» - сказала она, а депутаты поддержали.
Помимо этого, со слов Глеба Щегельского стало известно, что депутат Мансурхан Махамбетов находящийся в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, и депутат Артур Платонов, член Комитета по социально-культурному развитию «изъявили желание работать и перейти в Комитет экологии и природопользования».
«Поэтому уважаемые коллеги прошу поддержать это предложение» - сказал председатель Комитета экологии и природопользования.
Депутаты все предложения поддержали.
Татьяна Ковалева
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