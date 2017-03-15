Жертва изнасилования на кладбище в Балхаше обратилась к генпрокурору

Жертва изнасилования Нургуль Кусылбекова обратилась к генпрокурору Жакипу Асанову, сообщает NV





Напомним , Нургуль Кусылбекова утверждает, что её жестоко изнасиловал бывший парень и его друг, в августе прошлого года. Мужчины похитили её, несколько часов насиловали и пытали. Следователь балхашского отделения полиции заявлением девушки пренебрёг. Дело не расследовали почти полгода, тогда Нургуль не выдержала. С помощью общественной организации «НеМолчи» она сделала заявление на всю страну. И именно тогда, в правоохранительных органах зашевелились.





В конце февраля Нургуль отправилась в Алматы встретиться с общественниками. Судя по всему, следователь что-то заподозрил, поскольку адвокат девушки сообщила, что дело передали в суд. Причём, с августа месяца следователь не проводил очных ставок, выездов на место преступление или опроса свидетелей.





"Полицейский изъял у потерпевшей одежду, однако в протоколе не оказалось купальника. В нём Нургуль была в тот день. До этого следователь постоянно убеждал её, что сдал все вещи на экспертизу ДНК", - рассказывает руководитель общественного фонда «НеМолчи» Дина Смаилова





Чтобы убедиться в честности девушки, общественники попросили Нургуль позвонить следователю. Сам разговор записан на диктофон и видео.





"Полицейский подтвердил, что дело передано в суд. Когда Нургуль спросила, как такое возможно, он попросил её вернуться в Балхаш. Якобы тогда они и проведут все очные ставки. Она поинтересовалась, почему в протоколе не оказалось купальника. Следователь заверил её, что как только она приедет, он сам своей рукой впишет в список. Всё это происходило 19 февраля", - говорит Дина Смаилова.





Следующим утром Нургуль выступила с официальным заявлением. После пресс-конференции журналисты дозвонились в Балхаш, и там им сообщили совершенно иную информацию. Как оказалось, дело в суд не передавали, а наоборот: закрыли за отсутствием состава преступления. После этого Нургуль Кусылбекова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности следователя и его начальство.





Дальше события стали развиваться совершенно не в пользу жертвы. В ДВД Карагандинской области сложившуюся ситуации восприняли совершенно иначе.





"Девушка находится под мощным прессингом, никакая публичность дела, никого не заставила соблюдать профессионализм и действовать, согласно законодательству РК", - возмущаются общественники.





Нургуль уже прошла несколько допросов, с неё взяли подписку о неразглашении, хотя по закону она могла отказаться ставить свою подпись на этом документе.





В связи с этим общественный фонд «НеМолчи» взял на себя ответственность о разглашении нарушений в ходе следствия. Материалы дела, которые они публикуют, не могут повлиять на само расследование.





Свекровь Нургуль допрашивали как свидетеля, допрашивали очень жёстко. Ей пришлось пить успокоительное. Сама Нургуль фактически осталась без адвоката, юрист не помогает ей совершенно. Следователь из Караганды вызвала Кусылбекову на прохождение полиграфа. При этом ей не сообщили, что она может отказаться от этого.





Тут полиция проявила невероятный такт и заботу. Нургуль предложили довести из Балхаша в Караганду в одной машине с подозреваемыми . Чего именно полицейские хотели добиться этим сомнительным жестом остаётся под вопросом. Но от «комфортной» поездки девушка отказалась.





Дальше интересней, помимо полиграфа, как оказалось, следователи решили провести очные ставки.





"Девушка прошла все самые важные следственные действия в одиночку. Адвокат отказалась с ней ехать, на том основании, что на прохождение полиграфа её всё равно не пустят. Я не знаю, на что это списать, на низкую квалификацию следователя или на намеренную оплошность? На очной ставке потерпевшая не согласилась с показаниями подозреваемых. Что делает следователь? Во-первых не подписывает протокол очной ставки! Его не подписал ни один из участников ставки. Во-вторых, следователь не указывает, что потерпевшая не согласна с показаниями подозреваемых, как в прочем и те не согласны с Нургуль",- возмущается Дина Смаилова.





После этого девушка рассказала про очные ставки общественникам. Они настояли на том, чтобы Нургуль вернулась в полицию. Там потерпевшая вписала в протокол, что не согласна с показаниями подозреваемых и подписала документ. С момента очной ставки прошёл день.





"После прохождения очной ставки, а это для любого человека серьезный стресс, а тем более для жертвы насилия, которая оказалась один на один, без адвоката в данной ситуации, ее вызвали на полиграф. После того, как криминалисты сообщили ей, что она как потерпевшая, может не проходить полиграф, я настояла на том, чтобы Нургуль пока этого не делала. В данной ситуации мы выражаем недоверие следствию, поэтому, при необходимости, Нургуль пройдет полиграф экспертизу у независимых экспертов",- уточняет Дина.





Теперь полицейские настаивают на том, чтобы изъять у Нургуль мобильный телефон. Их требование вызывает откровенное недоумение.





"Насколько нам известно, изучить запись с телефонных сообщений можно лишь за последние три месяца, следствие началось спустя семь месяцев, будет ли от этого результат? По факту похищения человека статья не возбуждена, по факту изнасилования, Нургуль сообщила об этом следователю, который составлял заявление в больнице, дело было возбуждено по статье 120 . Но сам следователь сказал, что экспертизу назначать бесполезно, прошло два дня. Есть еще один странный момент: Нургуль выписали из больницы через неделю, в тяжелом состоянии. У нее еще была рвота и головокружение, спустя пару дней состояние девушки ухудшилось из-за гематомы, и ее снова госпитализировали и провели экстренную операцию. Об этом тоже нет ничего в материалах дела. Видимо травматологи «помогали следствию», чтобы сделать не столь тяжкими увечья?" - подозревают сотрудники фонда «НеМолчи».



