В Алматы водитель выехал на красный и попал в ДТП

В Алматы на перекрестке Наурызбай батыра - Жибек жолы столкнулись автомобили Skoda и Toyota, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Автомобиль Skoda двигался вверх по ул.Наурызбай батыра, Toyota - по ул.Жибек жолы на восток. И, как рассказал водитель японской иномарки, он выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, а вот водитель Skoda ехал на "красный". По словам владельца Toyota, это подтвердила видеозапись с регистратора, установленного в Skoda.





В результате столкновения Skoda отбросило в арык. Прибывшие на место врачи "скорой" осмотрели участников ДТП, госпитализация никому не понадобилась.





Обстоятельства ДТП и его виновника устанавливают полицейские.











