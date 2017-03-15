В Алматы водитель выехал на красный и попал в ДТП
15 марта 2017, 11:10
В аварии обошлось без пострадавших.
В Алматы на перекрестке Наурызбай батыра - Жибек жолы столкнулись автомобили Skoda и Toyota, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Skoda двигался вверх по ул.Наурызбай батыра, Toyota - по ул.Жибек жолы на восток. И, как рассказал водитель японской иномарки, он выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, а вот водитель Skoda ехал на "красный". По словам владельца Toyota, это подтвердила видеозапись с регистратора, установленного в Skoda.
В результате столкновения Skoda отбросило в арык. Прибывшие на место врачи "скорой" осмотрели участников ДТП, госпитализация никому не понадобилась.
Обстоятельства ДТП и его виновника устанавливают полицейские.
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