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Кыргазстанец пытался вывезти из РК около 1,8 тонн ГСМ в двойном дне бензобака

15 марта 2017, 11:12

33-летний мужчина задержан казахстанскими пограничниками.


Крупная партия горюче-смазочных материалов была обнаружена при досмотре транспорта гражданина Кыргызстана казахстанскими пограничниками на казахстанско-кыргызском участке границе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Наряд пункта пропуска «Кордай авто» Кордайского пограничного отряда задержал 33-летнего гражданина Кыргызстана, который следовал из Казахстана на Родину на автомобиле «Ивеко».

При досмотре транспорта в салоне было обнаружено двойное дно с баком, в котором находился ГСМ, около 1,8 тонн.

Проинформированы представители Прокуратуры Кордайского района.

Иллюстративное фото с сайта autoline-eu.ru

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