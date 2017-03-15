Кыргазстанец пытался вывезти из РК около 1,8 тонн ГСМ в двойном дне бензобака

Крупная партия горюче-смазочных материалов была обнаружена при досмотре транспорта гражданина Кыргызстана казахстанскими пограничниками на казахстанско-кыргызском участке границе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.





Наряд пункта пропуска «Кордай авто» Кордайского пограничного отряда задержал 33-летнего гражданина Кыргызстана, который следовал из Казахстана на Родину на автомобиле «Ивеко».





При досмотре транспорта в салоне было обнаружено двойное дно с баком, в котором находился ГСМ, около 1,8 тонн.





Проинформированы представители Прокуратуры Кордайского района.



