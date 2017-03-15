Курс доллара вырос до 318 тенге
15 марта 2017, 11:12
Объем торгов составил 56 млн 850 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 15 марта 2017 года составил 318,96 тенге. По сравнению с дневной сессией 14 марта (318,13/$1) нацвалюта ослабла на 0,83 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 318,5 тенге за доллар США, максимальный - 319,16 тенге. Объем торгов составил 56 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 122.
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