Жамбылский автокараван с сельхозпродукцией отправился в Актобе
15 марта 2017, 11:15
В течение двух дней жители Актобе будут иметь возможность приобрести качественные, вкусные, экологически чистые продукты по ценам ниже рыночных на 8-20 %.
Сегодня с целью расширения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами с Жамбылской области в Актобе отправился автокараван с сельхозпродукцией для проведения двухдневной сельхозярмарки. На ярмарке жамбылские аграрии представят свыше 177 тонн продукции на сумму 105,5 млн. тенге, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
На продовольственной выставке жителям Актобе будет предложено 25 тонн мяса, 10 тонн колбасных изделий, 13 тонн молочной продукции, 5 тысяч яиц, 1,5 тонны кондитерских и 6 тонн макаронных изделий, 10 тонн сахара, 0,5 тонн соли, 7 тонн рыбы, 2 тонны мёда, а также 80 тонн овощей и фруктов.
В течение двух дней жители Актобе будут иметь возможность приобрести качественные, вкусные, экологически чистые продукты по ценам ниже рыночных на 8-20 %.
Также коллективами творческой самодеятельности будет представлен праздничный концерт.
Отметим, что 18 и 19 марта планируется рабочая поездка делегации жамбылцев под руководством акима области К. Кокрекбаева в Актюбинскую область.
Учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между областями будет подписан ряд меморандумов в сферах сельского хозяйства, промышленности и культуры.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
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