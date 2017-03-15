Жамбылский автокараван с сельхозпродукцией отправился в Актобе

В течение двух дней жители Актобе будут иметь возможность приобрести качественные, вкусные, экологически чистые продукты по ценам ниже рыночных на 8-20 %.

Сегодня с целью расширения двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами с Жамбылской области в Актобе отправился автокараван с сельхозпродукцией для проведения двухдневной сельхозярмарки. На ярмарке жамбылские аграрии представят свыше 177 тонн продукции на сумму 105,5 млн. тенге, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На продовольственной выставке жителям Актобе будет предложено 25 тонн мяса, 10 тонн колбасных изделий, 13 тонн молочной продукции, 5 тысяч яиц, 1,5 тонны кондитерских и 6 тонн макаронных изделий, 10 тонн сахара, 0,5 тонн соли, 7 тонн рыбы, 2 тонны мёда, а также 80 тонн овощей и фруктов.









В течение двух дней жители Актобе будут иметь возможность приобрести качественные, вкусные, экологически чистые продукты по ценам ниже рыночных на 8-20 %.





Также коллективами творческой самодеятельности будет представлен праздничный концерт.





Отметим, что 18 и 19 марта планируется рабочая поездка делегации жамбылцев под руководством акима области К. Кокрекбаева в Актюбинскую область.





Учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между областями будет подписан ряд меморандумов в сферах сельского хозяйства, промышленности и культуры.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



