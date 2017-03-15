Вопросы эффективного использования водных ресурсов обсуждены в Сенате

В Сенате под председательством руководителя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Сергея Плотникова состоялся круглый стол на тему «Законодательное регулирование вопросов связанных с использованием водных ресурсов, в том числе трансграничных рек». В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, эксперты.

Открывая дискуссию, Заместитель Председателя Сената Парламента Сергей Громов отметил, что обеспечение населения страны водой - задача сложная и требующая системного подхода в ее решении. Вице-спикер обратил внимание на то, что водообеспеченность территории Казахстана является одной из самых низких среди стран евроазиатского континента. В Послании Президента Н. Назарбаева «Стратегия «Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося государства» острый дефицит водных ресурсов назван в числе десяти глобальных вызовов в ХХІ веке.

С. Громов напомнил, что Парламент проводит системную работу по законодательному обеспечения водохозяйственной деятельности. В частности, на системной основе совершенствуется водное законодательство, направленное на достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда. В завершение своего выступления Заместитель Председателя Сената подчеркнул, что обсуждаемый вопрос имеет особую социально-экономическую, политическую значимость и является одним из важных показателей благополучия нации.

Вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев проинформировал депутатов о реализации основных положений Водного кодекса, совершенствовании системы водопользования и охраны водных ресурсов. Докладчик подробно остановился на вопросах безопасности гидротехнических сооружений, отметив, что в 2018 году предполагается разработать законопроект о безопасности плотин.

Е. Нысанбаев также рассказал о регулировании вопросов водопользования и охраны трансграничных рек. По словам вице-министра, на сегодняшний день имеются договоренности по вододелению трансграничных рек со всеми сопредельными государствами, за исключением КНР. Для устранения этого пробела создана специальная рабочая группа, которая осуществляет подготовку двустороннего Соглашения между Казахстаном и Китаем. Продолжается работа с государствами Центральной Азии по урегулированию вопросов использования водных ресурсов в регионе.

В ходе мероприятия выступили председатель комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Ислам Абишев, председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Мархабат Жаимбетов, президент Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению «Казахстан Су Арнасы» Валерий Сюндюков, директор ТОО «Институт географии» Ахметкал Медеу, заместитель директора Международного фонда спасения Арала Амирхан Кеншимов, директор филиала научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Нариман Кипшакбаев.

Своими мнениями по обсуждаемым проблемам также поделились сенаторы Дарига Назарбаева и Куаныш Айтаханов.

Подводя итоги обсуждения, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сергей Плотников подчеркнул, что состоялся полезный и продуктивный разговор. Выступающие затронули ряд насущных вопросов, связанных с регулированием водопользования и использования ресурсов трансграничных рек. Высказанные в ходе дискуссии предложения будут включены в рекомендации, которые предполагается направить в соответствующие государственные органы и использовать в дальнейшей законотворческой работе Парламента.