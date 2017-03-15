Астанчанка засудила ресторан за потерю норковой шубы

В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудниками заведения не соблюдались должностные инструкции по хранению доверенных им вещей.

Жительница Астаны пришла в один из столичных ресторанов в норковой шубе, сдала её в гардеробную и получила номерок. Однако, когда она собралась уезжать, шубы в гардеробе не оказалось, сообщает сообщает Zakon.kz





По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако виновное лицо не установлено.





Женщина пыталась взыскать причиненные убытки с владельца ресторана, но у нее ничего не вышло.

В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудниками заведения не соблюдались должностные инструкции по хранению доверенных им вещей.





Кроме этого из предоставленной видеозаписи следует, что в помещение, где размещен гардероб, имелся свободный доступ, двери не закрывались, в гардероб свободно заходили охранники, музыканты с сумками.





Изучив все представленные доказательства, показания свидетелей, Сарыаркинский районный суд принял решение в пользу истца, взыскав с ответчика убытки от кражи шубы в сумме 650 000 тенге.





Решение не вступило в законную силу.



