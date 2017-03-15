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Астанчанка засудила ресторан за потерю норковой шубы

15 марта 2017, 11:28

В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудниками заведения не соблюдались должностные инструкции по хранению доверенных им вещей.


Жительница Астаны пришла в один из столичных ресторанов в норковой шубе, сдала её в гардеробную и получила номерок. Однако, когда она собралась уезжать, шубы в гардеробе не оказалось, сообщает Zakon.kz.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако виновное лицо не установлено.

Женщина пыталась взыскать причиненные убытки с владельца ресторана, но у нее ничего не вышло.
В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудниками заведения не соблюдались должностные инструкции по хранению доверенных им вещей.

Кроме этого из предоставленной видеозаписи следует, что в помещение, где размещен гардероб, имелся свободный доступ, двери не закрывались, в гардероб свободно заходили охранники, музыканты с сумками.

Изучив все представленные доказательства, показания свидетелей, Сарыаркинский районный суд принял решение в пользу истца, взыскав с ответчика убытки от кражи шубы в сумме 650 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Фото с сайта expomakers.ru

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