Абсолютный мазл тов: как евреи в Иерусалиме Пурим отмечали

Ортодоксы умеют не только поститься, но и веселиться до упаду.

Радостные дети в разноцветных шляпах танцуют, пока взрослые поднимают бокалы, чтобы выпить за древний и самый веселый праздник у иудеев — Пурим , пишет , пишет Bigpicture.ru





Этот праздник учредили в память о спасении евреев, живших на территории Персидской империи, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса. Было это в V веке до нашей эры. Пурим отмечается 14 и 15 адара по иудейскому календарю. В этом году это 11 и 12 марта.





Гулянья в одном из старейших районов Иерусалима Меа Шеарим показывают, что ортодоксы умеют не только поститься, но и веселиться до упаду.





Мужчина в нарядном костюме отплясывает во время празднования Пурима в районе Меа Шеарим.





Эти друзья решили нарядиться на застолье в честь Пурима в одинаковые веселые шляпы.





Наряженные в праздничные и карнавальные костюмы дети наблюдают, как один из взрослых ненадолго прилег перевести дух.





Накануне Пурима ортодоксы не едят и не пьют, зато потом, когда наступает праздничный вечер, отрываются на полную катушку. Звучат песни, дом сотрясается от танцев, и кругом царит непередаваемая атмосфера веселья и счастья.





Мужчине помогают подняться: вот что такое веселье до упаду.





Ноги уже не держат, но этот участник гуляний все равно движется вперед.





Дети разглядывают лежащего на полу и, очевидно, уставшего праздновать Пурим взрослого.





Еврейская молодежь в ярких шляпах гуляет по улицам в Пурим.





Трое друзей во время празднования Пурима шагают по иерусалимским улицам.





В Пурим многие совсем не сдерживаются в отношении выпивки.





Один уснул, второй разлил вино, а третий положил голову на локоть, чтобы вздремнуть. Пурим — это веселье, которое требует много энергии.





В качестве временного пристанища идет в ход любая горизонтальная поверхность, даже рыночный прилавок.



