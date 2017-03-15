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Новости за сегодня

Базарбаев: Были выявлены проблемы, препятствующие внедрению 4-го уровня бюджета

 

Депутаты мажилиса нашли ряд проблем для внедрения бюджета местного самоуправления, назначенного на 1 января 2018 года. Для решения этих вопросов они обратились к премьер-министру РК с депутатским запросом, передает корреспондент Zakon.kz.

«В связи с подготовкой ко второму чтению проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления» были выявлены проблемы, препятствующие своевременному и качественному внедрению 4-го уровня бюджета», - сказал депутат Аскар Базарбаев на пленарном заседании нижней палаты.

По его словам, на данный момент отсутствуют данные о регистрации движимого и недвижимого имущества населения в сельских населенных пунктах, где будет внедряться местное самоуправление. Помимо этого, при проведении в пилотном режиме инвентаризации и интеграции информационных систем Комитета государственных доходов МФ РК, только в одном целиноградском районе Акмолинской области расхождение с базой данных по земельному кадастру составила до 18%, а с базой данных МВД РК - до 34%.

«Актуализация и интеграция баз данных госорганов в целом по стране потребует значительных сроков для сверки, а также финансовых затрат, - прокомментировал он. - Кроме того, в аппаратах акимов указанных административных единиц имеется нехватка специалистов. Ряд аппаратов не обеспечены доступом к сети интернет-связи».

«В связи с этим мы просим рассмотреть вопросы о принятии необходимых мер по решению вышеуказанных проблем, а также отдельно представить данные о количестве незарегистрированного движимого и недвижимого имущества населения в разрезе областей, сельским населенным пунктам, где с 1 января 2018 года планируется внедрение бюджета местного самоуправления» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

15 марта 2017, 11:35
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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