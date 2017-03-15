Сотрудники нацпарка «Бурабай» убивали оленей

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников национального природного парка «Бурабай» за незаконную охоту на оленей, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службц ДВД Акмолинской области.





В Бурабайском районе полицейскими группы природоохранной полиции совместно с сотрудниками специализированной природоохранной прокуратурой был выявлен факт незаконной охоты на оленя на территории ГНПП «Бурабай» вблизи села Воробьевка.





11 марта в ходе совместных рейдовых мероприятий сотрудниками группы природоохранной полиции и природоохранной прокуратурой были обнаружены и изъяты останки оленя.





По факту незаконной охоты были установлены и задержаны 29- летние мужчины, жители Бурабайского района, которые являются сотрудниками национального природного парка.





Сотрудники полиции выяснили что, двое задержанных 11 марта подстрелили оленя недалеко от кормушки животных, после чего, разделали тушу животного и скрылись с места происшествия.





Следственно-оперативной группой был осуществлен выезд по месту проживания данных граждан, где в ходе осмотра жилых домов были изъяты гладкоствольные ружья 12 и 20 калибра, патроны в количестве 8 штук 12 калибра, нож, а также мясо убитого животного. Кроме этого, сотрудниками полиции был обнаружен один живой олень, который содержался в хозяйственной постройке одного из задержанных.





Двое мужчин признались, что незаконно охотились на оленя и разделали тушу.

Ущерб, причиненный природе составил 1 361 400 тенге.





По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 337 ч.4 УК РК (незаконная охота).



