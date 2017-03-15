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В центре Алматы в ДТП попала полицейская машина

15 марта 2017, 11:47

Очевидцы ДТП задаются вопросом, кто виноват в данном случае.


ДТП с участием джипа и полицейского авто попало на видеорегистратор, передает Zakon.kz.

ДТП произошло еще 13 марта на пересечении ул.Фурманова и пр. аль-Фараби. На видеозаписи видно, что полицейская машина двигалась вверх по ул. Фурманова. Неожиданно, включив световые сигналы, полицейские свернули налево. В этот момент произошло столкновение с двигавшимся вниз внедорожником Toyota.
видео: Ivan Lastovetsky

Очевидцы ДТП задаются вопросом, кто виноват в данном случае.


фото: Эльжан Тусеев

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