В центре Алматы в ДТП попала полицейская машина
15 марта 2017, 11:47
Очевидцы ДТП задаются вопросом, кто виноват в данном случае.
ДТП с участием джипа и полицейского авто попало на видеорегистратор, передает Zakon.kz.
ДТП произошло еще 13 марта на пересечении ул.Фурманова и пр. аль-Фараби. На видеозаписи видно, что полицейская машина двигалась вверх по ул. Фурманова. Неожиданно, включив световые сигналы, полицейские свернули налево. В этот момент произошло столкновение с двигавшимся вниз внедорожником Toyota.
видео: Ivan Lastovetsky
Очевидцы ДТП задаются вопросом, кто виноват в данном случае.
фото: Эльжан Тусеев
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