 
Частично облачно

Алматы

Частично облачно

Вероятность осадков: 3%

Влажность: 69%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.70

15 марта 

Курс НБРК

317.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

319.20

Продажа

319.70

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

319.50

Подробнее
340.50

15 марта 

Курс НБРК

338.18

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.50

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

339.80

Подробнее
Новости за сегодня

Состоялась экстрадиция разыскиваемого гражданина Казахстана из Афганистана

 

Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК экстрадирован в Казахстан гражданин «З».

Он обвиняется в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске находился с 2011 года.

Ранее, компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.

15 марта 2017, 11:50
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код