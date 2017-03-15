Состоялась экстрадиция разыскиваемого гражданина Казахстана из Афганистана

Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК экстрадирован в Казахстан гражданин «З».

Он обвиняется в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске находился с 2011 года.

Ранее, компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.