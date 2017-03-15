Арбитраж Москвы признал претензии БТА Банка к Аблязову на $420 млн
15 марта 2017, 11:58
Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Московского округа в течение месяца.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление казахстанского БТА Банка о признании и приведении в исполнение на территории РФ решения Высокого суда Лондона в части взыскания около 420 миллионов долларов с бывшего главы банка Мухтара Аблязова, говорится в определении суда, передает РАПСИ.
Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Московского округа в течение месяца.
Лондонский суд еще 23 ноября 2012 года вынес решение по иску БТА Банка к Аблязову, Роману Солодченко, компаниям Drey Associates Limited, Interfunding Facilities Limited, ООО «Проектно-строительная компания «АМК-Инвест», ООО «ТуранАлем Капитал» и Zrl Beteiligungs AG. Казахстанский банк обратился в арбитраж Москвы с заявлением о признании решения Лондонского суда в РФ в части удовлетворения требований к Аблязову.
Национальное бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан в феврале завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении Аблязова, подозреваемого в хищении средств БТА Банка.
«Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка, отметило ведомство.
В настоящее время, как сообщает пресс-служба, все участники уголовного процесса уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома. После чего уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передаче в суд.
Фото: 365info.kz
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