Арбитраж Москвы признал претензии БТА Банка к Аблязову на $420 млн

Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Московского округа в течение месяца.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление казахстанского БТА Банка о признании и приведении в исполнение на территории РФ решения Высокого суда Лондона в части взыскания около 420 миллионов долларов с бывшего главы банка Мухтара Аблязова , говорится в определении суда, передает , говорится в определении суда, передает РАПСИ





Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Московского округа в течение месяца.





Лондонский суд еще 23 ноября 2012 года вынес решение по иску БТА Банка к Аблязову, Роману Солодченко, компаниям Drey Associates Limited, Interfunding Facilities Limited, ООО «Проектно-строительная компания «АМК-Инвест», ООО «ТуранАлем Капитал» и Zrl Beteiligungs AG. Казахстанский банк обратился в арбитраж Москвы с заявлением о признании решения Лондонского суда в РФ в части удовлетворения требований к Аблязову.





Национальное бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан в феврале завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении Аблязова , подозреваемого в хищении средств БТА Банка.





«Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.





Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка, отметило ведомство.





В настоящее время, как сообщает пресс-служба, все участники уголовного процесса уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома. После чего уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передаче в суд.



