Одного из организаторов терактов в Атырауской области экстрадировали из Афганистана

Он находился в розыске с 2011 года.

Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК экстрадирован в Казахстан обвиняемый в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске он находился с 2011 года, сообщает В розыске он находился с 2011 года, сообщает Zakon.kz





Ранее, компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.





Напомним, что с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.





Фото: Voxpopuli.kz







