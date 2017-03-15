Одного из организаторов терактов в Атырауской области экстрадировали из Афганистана
15 марта 2017, 12:00
Он находился в розыске с 2011 года.
Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК экстрадирован в Казахстан обвиняемый в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске он находился с 2011 года, сообщает Zakon.kz
Ранее, компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, что с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.
Фото: Voxpopuli.kz
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