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Одного из организаторов терактов в Атырауской области экстрадировали из Афганистана

15 марта 2017, 12:00

Он находился в розыске с 2011 года.


Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК экстрадирован в Казахстан обвиняемый в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске он находился с 2011 года, сообщает Zakon.kz

Ранее, компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.

Фото: Voxpopuli.kz



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