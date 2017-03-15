Депутат Хаменова вновь подняла вопрос установки бэби-боксов в Казахстане

Бакытгуль Хаменова выразила обеспокоенность участившимися фактами нахождения детей в мусорных баках и местах общественного пользования, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





"По данным Генеральной прокуратуры Казахстана в 2016 году по статье 119 Уголовного кодекса (оставление детей в условиях опасности) органами внутренних дел заведено 15 уголовных дел. За три месяца 2017 года уже 8 случаев оставления ребёнка. К сожалению, количество таких случаев растет. Девушки участвуют в продолжении рода, молодые девушки выходят замуж и становятся матерями. Надо помнить, что вопрос воспитания девушек - это вопрос воспитания будущего поколения», - сообщила она.





Народный избранник поинтересовалась работой Минздрава по учету и контролю беременных женщин.





По мнению депутата, в учебных заведениях следует принять программу духовно-гуманитарных ценностей.





«В некоторых странах имеются «колыбели надежды» - бэби-боксы. Пришло время Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, а также общественным организациям объединить свои усилия. Такие «колыбели надежды» установлены специально рядом с медицинским учреждением и есть во многих западных странах, что спасло жизни тысячам младенцев. Их установление может стать одним из путей выхода из сложившейся ситуации. Думаю, пришло время для принятия на государственном уровне комплексного плана по решению данного вопроса», - резюмировала она.





Напомним, утром 11 марта в Алматы в мусорном баке, расположенном на пересечении улиц Богенбай батыра и Байтурсынова обнаружили новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе ДВД города, найденыша сразу же госпитализировали в первую городскую больницу. Параллельно следственно-оперативная группа приступила к выяснению всех обстоятельств. Вскоре роженицу нашли. Она является студенткой одного из вузов, училась на втором курсе. Девушка также была в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу. А найденный малыш не выжил. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 119 УК РК - Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть.





Также Омбудсмен Загипа Балиева сообщила еще о нескольких недавних случаях в Казахстане, когда матери оставляли своих детей в опасности.





«Мы сейчас ищем двух мамочек в Сайрамском районе и в Шымкенте. Тоже статья 119 «Оставление в опасности». На контроле есть еще один случай, когда трехлетний ребенок взял конфетку, это расценили «воровством» и насмерть забили его. То есть отношение к детям продолжает оставлять желать лучшего. Общество должно адекватно на это реагировать. И я сторонница того, чтобы усиливали меры ответственности и наказание. В целом, это системный вопрос, вопрос воспитания», - отметила она.





Дамир Байманов

Фото с сайта АиФ



