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Навальный созвал митинг на тему "яхт и усадеб Медведева"

15 марта 2017, 12:02

Участники акции 26 марта пройдут с шествием от площади Тверской заставы до Охотного ряда.


Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный подал заявку на проведение в Москве митинга с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц, передает Русская служба ВВС.

"Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах "Димона" в частности", - написал Навальный на своем сайте.

По замыслу организаторов, участники акции 26 марта пройдут с шествием от площади Тверской заставы до Охотного ряда, после чего состоится митинг.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев комментировать расследование не стал, однако, как утверждает Навальный, заблокировал аккаунт оппозиционера в "Инстаграме".

Фото: AFP/GETTY

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