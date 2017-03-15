Навальный созвал митинг на тему "яхт и усадеб Медведева"
15 марта 2017, 12:02
Участники акции 26 марта пройдут с шествием от площади Тверской заставы до Охотного ряда.
Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный подал заявку на проведение в Москве митинга с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц, передает Русская служба ВВС.
"Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах "Димона" в частности", - написал Навальный на своем сайте.
По замыслу организаторов, участники акции 26 марта пройдут с шествием от площади Тверской заставы до Охотного ряда, после чего состоится митинг.
2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.
Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.
Сам Медведев комментировать расследование не стал, однако, как утверждает Навальный, заблокировал аккаунт оппозиционера в "Инстаграме".
Фото: AFP/GETTY
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