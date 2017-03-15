В Есиле мошенницы обменяли 700 тыс тенге 93-летней женщины на сувенирные купюры
15 марта 2017, 12:10
Акмолинские полицейские предупреждают жителей области о фактах мошенничества. Жертвами зачастую становятся одинокие пенсионеры.
Очередной факт мошенничества зарегистрирован 14 марта на территории Есильского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Как установили полицейские, в городе Есиль две женщины под видом социальных работниц пришли домой к 93-летней женщине. Мошенницы обменяли 700 тыс тг пенсионерки на сувенирные купюры, убедив ее в необходимости обмена денег на купюры нового образца.
В настоящее время по факту мошенничества полицейскими начато досудебное производство по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество). Стражи порядка проводят комплекс оперативно – розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых.
Полицейские отмечают, что пожилые люди - наиболее уязвимый слой населения, чем нередко пользуются мошенники. Стражи порядка призывают акмолинцев быть бдительными и не передавать незнакомым людям деньги или ценные вещи.
Если к вам домой пришел незнакомый человек под видом работника социальной службы или других служб, нужно попросить предоставить документы, удостоверяющие его личность и уточнить по телефону о наличии такого сотрудника в указанной им организации. Не пропускайте в квартиру незнакомых людей. Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно сообщить в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о преступлении позволит установить личности злоумышленников «по горячим следам».
фото: В-курсе.ру
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