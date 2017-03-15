Тимур Кулибаев: «Локомотив машиностроения придаст экономике Казахстана новую скорость»

Неотложные вопросы развития машиностроения вновь в фокусе внимания Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Перспективы прорывных секторов и общая ситуация в отрасли стали темой обсуждения на рабочем совещании Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева с руководством Комитета машиностроения и металлообработки.

Машиностроение Казахстана и его подотрасли - нефтегазовая, горнорудная, автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение могут и должны стать одними из основных драйверов развития экономики. «Производство средств производства» всегда являлось основой экономической силы любого государства. Однако сегодня именно на продукцию этой отрасли приходится самая высокая доля импорта: уровень локализации в отрасли крайне низок, а существующие проекты представлены преимущественно «отверточными» производствами - сборкой локомотивов, автомобилей, комбайнов, тракторов, автобусов, строительной техники и прочее.

Между тем, глава Нацпалаты отметил, что машиностроение, как правило, дает самый мощный мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивает занятость населения и, тем самым, обеспечивает высокую конкурентоспособность экономики страны.

«Первое - это автомобилестроение. Анализ рынка и все расчеты есть в министерстве индустрии. Если мы начинаем производить сто тысяч автомобилей тогда возможна локализация производства автомобильного листа, автомобильной резины, стекла и пластмассы. Только при таких объемах имеют смысл меры государственного протекционизма, утилизационные сборы и все остальное», - считает Тимур Кулибаев.

Второй блок вопросов, на который обратил внимание Тимур Кулибаев - сельхозмашиностроение. Казахстан имеет огромные посевные площади в различных климатических зонах, что дает исключительные преимущества для производства самой разнообразной экологически чистой продукции АПК. Но состояние парка сельскохозяйственной техники крайне неудовлетворительное. Потребность в ней аграрии частично удовлетворяют за счет импорта, но в основном эксплуатируется советская техника, давно выработавшая свой ресурс.

Доля отечественных производителей сельхозтехники ничтожно мала - 5%. Проблема заключается и в том, что предприятия разбросаны по всей территории нашей большой страны, а их производственные планы не скоординированы.

«Сегодня целесообразно организовать глубокую локализацию конкретной модели одной машины, к примеру, того же самого зерноуборочного комбайна, уровень локализации которого фактически не больше 10 % - обязательно наладить производство запчастей к ней, навесного оборудования и локализовать сервис для техники», - отметил Председатель Президиума НПП.

Также, учитывая высокую значимость для экономики Казахстана железнодорожного транспорта, весьма востребованной становится продукция железнодорожного машиностроения. Да, здесь ситуация более позитивна: в Казахстане налажено производство локомотивов, пассажирских вагонов и т.д. Но необходимо решить вопрос промышленного литья, с тем, чтобы самим производить колесные пары, рельсы и балки. Тем более, что на внутреннем рынке существует стабильный потребитель такой продукции АО НК «Қазақстан темір жолы».

Что касается машиностроения для нефтегазовой промышленности, то здесь возможна локализация производства бурового оборудования и запорной арматуры. Перспективным выглядит и производство собственных нефтяных качалок. В горнорудной отрасли следует определиться с перечнем продукции, которую также можно локализовать в стране. Глава Нацпалаты отметил, что здесь существует большой потенциал для развития, поскольку у всех недропользователей контракты и государство может использовать определенные рычаги для стимулирования нефте- и горнодобывающих компаний к локализации производств в Казахстане.

Тимур Кулибаев предложил экспертам Нацпалаты совместно с Правительством, депутатами Парламента и соответствующими министерствами отработать варианты решения всего спектра системных проблем машиностроения, в каждом его секторе конкретно. Полученный аналитический материал должен быть представлен на рассмотрение Правительства. Параллельно была затронута тема необходимости создания специальных структур в системе государственного управления промышленностью, отвечающих развитие этой капиталоемкой отрасли, требующей пристального внимания со стороны власти.