Суд отправил на следственную проверку дело учителя Юрия Пака
15 марта 2017, 12:27
Дело карагандинского учителя Юрия Пака отправлено на дополнительное расследование по вновь открывшимся обстоятельствам.
По вновь открывшимся обстоятельствам уголовное дело о телефонном терроризме, по которому осужден карагандинский учитель Юрий Пак, будет проверено согласно решению судебной коллегии Карагандинского областного суда.
Защитник учителя Пака, приговоренного к двум годам колонии общего режима, Сергей Ким в ходе судебного заседания просил отменить решение апелляционной коллеги Карагандинского областного суда от 29 ноября 2016 года. Также адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного и опирается на результаты экспертизы Ростовского центра экспертиз, в которой говорилось о том, что голос не принадлежит Юрию Паку.
"На основании статьи 502 УПК РК необходимо ходатайство направить прокурору для проведения проверки, при необходимости расследования, а также при наличии или отсутствии оснований для пересмотра судебных актов", — разъяснил прокурор Жаканов.
После недолгого перерыва председатель судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов зачитал решение суда по ходатайству стороны защиты, по которому дело учителя Пака будет подлежать следственной проверке.
"Заслушав доводы адвоката и прокурора, исследовав материалы дела, суд постановил удовлетворить ходатайство адвоката частично. Направить материалы дела прокурорам для организации проверки и дополнительного расследования. В отношении остальной части ходатайства адвоката суд считает его преждевременным", — постановил судья Нурмагамбетов. Как сообщили в пресс-службе суда Караганды, постановлением коллегии от 15 марта 2017 года данное ходатайство согласно части 4 статьи 502 УПК Республики Казахстан направлено в прокуратуру Карагандинской области для организации расследования.
По результатам расследования прокуратура направит в суд проверочные материалы и свое заключение о наличии либо отсутствии оснований для пересмотра судебных актов.
Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в "минировании" ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Десятого марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik
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