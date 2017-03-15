Суд отправил на следственную проверку дело учителя Юрия Пака

По вновь открывшимся обстоятельствам уголовное дело о телефонном терроризме, по которому осужден карагандинский учитель Юрий Пак, будет проверено согласно решению судебной коллегии Карагандинского областного суда.

Защитник учителя Пака, приговоренного к двум годам колонии общего режима, Сергей Ким в ходе судебного заседания просил отменить решение апелляционной коллеги Карагандинского областного суда от 29 ноября 2016 года. Также адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного и опирается на результаты экспертизы Ростовского центра экспертиз, в которой говорилось о том, что голос не принадлежит Юрию Паку.





"На основании статьи 502 УПК РК необходимо ходатайство направить прокурору для проведения проверки, при необходимости расследования, а также при наличии или отсутствии оснований для пересмотра судебных актов", — разъяснил прокурор Жаканов.



