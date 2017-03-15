Рау об избрании депутатом: в жизни надо все попробовать
15 марта 2017, 12:31
"Кроме как радости со стороны коллег депутатов и поддержки, (ничего другого — прим.) нет ", — заверил Альберт Рау.
По словам мажилисмена, он не решал уходить с поста вице-минстра по инвестициям и развитию РК, однако с момента, когда в прошлом году съезд партии "Нур Отан" включил его в список, он уже потенциально был депутатом.
"Абсолютно не чувствую предвзятого отношения. Складываются очень хорошие, у меня по крайней мере лично, отношения с депутатами, как бы долгосрочные. Кроме как радости со стороны коллег депутатов и поддержки, (ничего другого — прим.) нет ", — заверил Альберт Рау в кулуарах мажилиса.
13 марта Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии "Нұр Отан" Альберта Рау депутатом мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Foto: Служба центральных коммуникаций
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