Минздрав утвердил правила предоставления высокотехнологичных медуслуг

ВТМУ в форме стационарной и стационарозамещающей помощи предоставляется в организациях здравоохранения, как местного, так и республиканского уровней.

Приказом министра здравоохранения РК от 7 февраля 2017 года утверждены Правила предоставления высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ), сообщает Zakon.kz.





Высокотехнологичные медицинские услуги в форме стационарной и стационарозамещающей помощи предоставляется в организациях здравоохранения, как местного, так и республиканского уровней. При этом в форме консультативно-диагностической помощи (КДП) предоставляется на республиканском уровне.





Определение потребности населения в ВТМУ в разрезе регионов и утверждение планируемых объемов услуг по отдельным заболеваниям, осуществляется на основании решения, оформленного в виде протокола консультативно - совещательного органа при уполномоченном органе.





Для предоставления ВТМУ в условиях стационара в организациях здравоохранения местного уровня специалист первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) или профильный специалист организации здравоохранения регистрирует направление в Портале бюро госпитализации и выдает его пациенту. В случае отсутствия возможности предоставления таких медуслуг в организациях здравоохранения местного уровня специалист ПМСП или профильный специалист организации здравоохранения направляет пакет документов пациента на рассмотрение комиссии ВТМУ местных органов государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы для решения вопроса госпитализации в республиканскую организацию здравоохранения.





При отсутствии положительного лечебного эффекта в лечении пациента, находящегося на стационарном лечении, в отношении которого были использованы все имеющиеся методы лечения в организациях здравоохранения местного уровня, предоставляющих ВТМУ, а в республиканских организациях здравоохранения, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, лечащий врач совместно с заведующим отделением либо с заместителем главного врача по лечебной работе, направляет факсимильной связью выписку из медицинской карты стационарного больного на рассмотрение в комиссию ВТМУ.





Основанием для госпитализации граждан в республиканские организации здравоохранения для предоставления ВТМУ в форме стационарной и стационарозамещяющей помощи и направления в форме КДП является решение комиссии ВТМУ.





На рассмотрение комиссии ВТМУ представляются копия документа, удостоверяющего личность пациента; направление на госпитализацию в стационар, в дневной стационар, по форме 001-3/у; результаты необходимого минимального объема обследования пациента (общий анализ крови, общий анализ мочи, (срок давности не более 14 дней), флюорография органов грудной клетки (срок давности не более 1 года), электрокардиограмма (срок давности не более 1 месяца) и наличие HBsAg (срок давности не более 3 месяцев); выписку из амбулаторной карты/истории болезни с указанием клинического диагноза, результатов исследований; результаты лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз пациента.





Комиссия ВТМУ рассматривает представленные документы и определяет обоснованность направления пациента в республиканские организации здравоохранения для предоставления специализированной медицинской помощи с применением таких медуслуг.





В течение двух рабочих дней с момента поступления документов пациента, комиссией ВТМУ принимается решение, оформляемое в виде протокола.





При принятии положительного решения о предоставлении пациенту медуслуг в республиканских организациях здравоохранения, комиссия регистрирует направление в Портале бюро госпитализации и передает пакет документов с распечатанным направлением в направившую организацию здравоохранения.





Организация здравоохранения, после получения направления на госпитализацию информирует пациента о дате госпитализации путем выдачи пациенту талона плановой госпитализации по форме, утвержденной в приложении 2 Правил оказания стационарной помощи;





При принятии решения о предоставлении пациенту ВТМУ в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для проведения трансплантации органа комиссия учитывает наличие бюджетных средств для обеспечения пациента после трансплантации органа лекарственными средствами согласно Перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне.





Местный орган государственного управления здравоохранением области, города республиканского значения и столицы обеспечивает необходимыми лекарственными средствами пациента после трансплантации органа в рамках ГОБМП согласно Перечню лекарственных средств.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после официального опубликования .