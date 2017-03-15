МИД РК: Ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов Сирии
15 марта 2017, 12:36
«Завтра продолжатся переговоры с участием представителей вооруженной оппозиции и экспертов стран-гарантов» - Ануар Жайнаков.
Третий раунд Астанинского процесса продлили на один день. Сегодня ночью ожидается прибытие в столицу Казахстана представителей Южного и Северного фронтов. Об этом сегодня журналистам рассказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас продолжаются консультации между участниками переговоров, повестка дня вам хорошо известна. Сегодня в два часа дня состоится совместный выход к прессе с участием глав делегация стран-гарантов: России, Турции и Ирана, и министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова. Что касается участия в переговорах представителей вооруженной оппозиции, сегодня ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов, которые завтра проведут с экспертами стран-гарантов консультации по вопросам соблюдения режима прекращения боевых действий» - прокомментировал он.
Информацию о количестве человек в составах делегаций вооруженной оппозиции представитель МИДа пообещал предоставить журналистам позже.
«Завтра продолжатся переговоры с участием представителей вооруженной оппозиции и экспертов стран-гарантов» - добавил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта arlanastana.kz
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